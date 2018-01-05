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Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Büyükdere Caddesi'nde Mustafa Karadeniz'in kullandığını 34 FZ 9052 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar...

Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde Mustafa Karadeniz'in kullandığını 34 FZ 9052 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Karadeniz ve Kenan Çandır'ı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sarıyer yönüne trafik tek taraflı olarak sağlandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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