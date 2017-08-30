Beşir Derneği'nden Arakan'a yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Arakan'da yapılan zulmün acılarını dindirmek için yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Bangladeş'te bulunan dernek ekiplerinin, Türkiye'den gelecek acil insani yardım malzemelerini Arakanlılar'a ulaştırmak için hazır olduğu belirtilerek, gıda, giyim, barınma gibi her türlü insani yardıma muhtaç olan Müslümanların ivedi bir şekilde yardım beklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Arakan Yalnız Değil" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığı dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 3 bine yakın Müslüman katledildi. Bu gelişmelerin ardından Arakan'da son durum merak edilmeye başlandı. Arakan'da son günlerde Müslümanlara karşı ordu mensuplarının yaptığı katliamlar 2012 ve geçen yıl Ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Bu günlerde yaşananlar, bugüne kadar yaşananların en şiddetlisi. Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz, yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıya. Silahlı grupların cuma günü 30 karakola saldırması sonrası bölgede çatışmalar yeniden alevlendi. Geçen yıl ekim ayında Arakan eyaletinde polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslümanları büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Şimdi de Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce insan hayatta kalabilmek için Bangladeş sınırına yığıldı."

Bölgeye yönelik yardımlarına dört yıldır hız kesmeden devam eden derneğin, Arakan'da yapılan ve hala devam eden 3 bin insanın katledildiği zulmün acılarını biraz olsun dindirmek adına yeniden harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "Beşir Derneği'ne 'BAGIS' yazarak, 4042'ye gönderip, 5 lira veya 'BAGIS' yazıp, 4032'ye göndererek, 10 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca Beşir Derneği'nin banka hesaplarından yapacağınız yardımların açıklama bölümüne 'Arakan Halkına Yardım' yazıp bağışta bulunarak destek olabilirsiniz. www.besirdernegi.org.tr internet adresinden yahut 02163754042 numaralı çağrı merkezimizi arayarak da bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz." denildi.



