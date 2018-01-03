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Beşizleri olan 7 çocuklu Suriyeli aileye yardım

- Türk Kızılayı beşizleri olan 9 nüfuslu Suriyeli aileyi yalnız bırakmadı

Beşizleri olan 7 çocuklu Suriyeli aileye yardım

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan beşizleri olan 7 çocuklu Ahmed ailesine gıda, kıyafet, ayakkabı, battaniye, temizlik ve mutfak malzemesi yardımında bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Beşizleri olan 7 çocuklu Suriyeli ailenin yaşam mücadelesi" başlıklı haberine duyarsız kalmayan Türk Kızılayı, terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında mağdur olan ve evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan aileyi ziyaret edip, yardımları ulaştırdı.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, AA muhabirine, medyada çıkan haberlerin ardından harekete geçerek aileyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Beşizleri olan babanın çalışmadığını ve evde birçok eksikler olduğunu anlatan Erdinç, "Bugün de hayırseverlerimizin desteğiyle tespit edilen ihtiyaçları getirdik. Çocuklarımıza, ayakkabı ve kıyafet, ailemize ise mutfak seti battaniye ve hijyen setlerini teslim ettik." dedi.

Erdinç, aileye desteğin süreceğini aktardı.

Suriyeli baba Cemil el-Ahmed ise "Allah razı olsun Türkiye en zor zamanımızda bizlere kapısını açtı. Bugün de Türk Kızılayı ziyaretimize gelerek yardımda bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anne Zehra el-Ahmed de kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

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