"BES'le aile boyu tasarruf planı oluşturulabilir"

İSTANBUL (AA) - Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, çalışanlar, eşleri ve çocuklarının gönüllü BES'le aile boyu tasarruf planı oluşturabileceğini belirterek, "Dünyadaki gelişmelerden de örnek alınarak güncellemelerle sistem güçlenerek devam etmeli." dedi.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sincek, 18 yaş altına dönük hazırlıkların da söz konusu olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sahip çıkmaları gereken ana yapı olduğuna dikkati çekti.

Sincek, 14 yılda gönüllü olarak dahil olunan BES'te 6 milyon 900 bin katılımcı ve 72 milyar lira fon biriktiği bilgisini vererek, "Sadece çalışanlar değil ev kadınları da sisteme katılıyor ve destek veriyor. Toplumun her kesimi gelecek planlamasını gönüllü BES ile yapabiliyor. Bu anlayışla iyi bir ivme yakalayan gönüllü BES’in değerlerini hatırlatmak gerektiğine inanıyorum. Dünyadaki gelişmelerden de örnek alınarak güncellemelerle sistem güçlenerek devam etmeli." ifadelerini kullandı.

18 yaş düzenlemesiyle anne ve çocukların birlikte gönüllü BES'li olabileceğini vurgulayan Sincek, "BES'in bilinirliği ve etkisi hususunda çalışanlar kadar toplumun diğer kesimleriyle iletişimi sürdürmeye ve arttırmaya özen göstermeliyiz. Çocukların, çalışmayan eşlerin ya da ev hanımlarının gelecek yıllarını da planlayalım. Aileyi tasarruf ettirmek, ailenin geleceğini planlamak demek ülkemizi tasarruf ettirmek, ülkemizin geleceğini planlamak demektir. Tasarruf alışkanlığı ve bilinci ancak kapsayıcı çalışmalarla artırılabilir." yorumunu yaptı.





- "Yüzde 25 devlet katkısı Avrupa'da bile yok"





Sincek, 2017'de otomatik katılım etkisiyle gönüllü BES'in biraz geri planda kaldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör olarak yıllık ortalama en az 500 bin yeni katılımcı sayısını 2017'de de yakalamak zorundayız. Biz Katılım Emeklilik olarak kurulduğumuz günden bu yana 3 yıllık süreçte faizsiz BES'e 346 bin sözleşme kazandırdık ve 877 milyon lira fon topladık. Yaşlanan Avrupa'daki uygulamalardan ders çıkarmak zorundayız. Türkiye nüfusunda da önümüzdeki yıllarda yaşlı oranı artacak, artık daha uzun bir yaşam süresinden ve daha uzun bir emeklilik döneminden söz edebiliyoruz. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde 20-30 yıl sonrasını sağlıklı planlayabileceğimiz tek sistem BES olarak önümüzde duruyor."

Yüzde 25 devlet katkısının diğer tasarruf araçlarında ve hiçbir Avrupa ülkesinde bulunmayan bir avantaj olduğunu aktaran Sincek, "Bu yıl yürürlüğe giren otomatik katılımı, gönüllü BES'in bir tamamlayıcısı olarak görebiliriz. Otomatik katılım, BES sistemine çalışanların formalitelerle uğraşmadan kolayca girmelerini sağlıyor. Çalışanlar, eşleri ve çocukları gönüllü BES'le aile boyu tasarruf planı oluşturabilir." yorumunu yaptı.



