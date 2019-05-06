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Besleyici Anadolu tahıllarının bereketi sofranızda

Knorr’un geleneksel yöntemlerle hazırladığı 8 yeni çorbadan oluşan Knorr Anadolu Tahılları Çorba Serisi sofralarda yerini aldı.

Besleyici Anadolu tahıllarının bereketi sofranızda
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Knorr’un geleneksel yöntemlerle hazırladığı 8 yeni çorbadan oluşan Knorr Anadolu Tahılları Çorba Serisi sofralarda yerini aldı. Geçmişten günümüze artarak gelen lezzet ve besleyiciliği bugünün sofralarına taşıyan Knorr, firik bulguru, siyez bulguru, dövme buğday, karabuğday, maş fasülyesi ve arpa şehriyeli özel tarifleri, Knorr şeflerinin uzmanlığıyla hazırladı.

Geçmişin tahıllarından gelen besleyiciliğin Knorr’un uzmanlığıyla buluştuğu yeni Anadolu Tahılları Çorba Serisi; Knorr Bulgurlu Analı Kızlı Çorbası, Knorr Dövme Buğdaylı Domates Çorbası, Knorr Firik Bulgurlu Ezogelin Çorbası, Knorr Siyez Bulgurlu Terbiyeli Tavuk Çorbası, Knorr Dövme Buğdaylı Yüksük Çorbası, Knorr Karabuğdaylı Yoğurt Çorbası, Knorr Arpa Şehriyeli Tarhana Çorbası ve Knorr Maş Fasülyeli Tutmaç Çorbası çeşitleriyle, her damak tadına uygun önerilerle sofralara lezzeti getiriyor.

Refika’nın mutfağından anılarla duyuruldu

Knorr’un yeni Anadolu Tahılları Serisi reklam kampanyası, şef Refika Birgül’ün kamera karşısına geçerek, babannesinin mutfağında onun tarifleriyle büyüdüğü yılları hatırladığı reklam filmi ile duyuruldu. Mutfağa ilk adımımızı attığımız andan itibaren anneannelerimiz, babaannelerimiz bizim en büyük ilham kaynağımız olmuştur. Bu güçlü ilham kaynağından yola çıkan Knorr, yeni Knorr Anadolu Tahılları Serisi’ndeki 8 çorbaya eklenen besleyici tahılların, eskilerin mutfağındaki vazgeçilmez yerini hatırlatıyor.

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KnorrÇorbaTahıılAnadolu
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