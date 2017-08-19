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Beşşar Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 2 sivil öldü

- Suriye'nin Humus ilinin kuzey kırsalındaki Hola ilçesindeki Kefer Lehe beldesi, Tayba ve Teldo köylerine düzenlenen hava ve topçu saldırılarında, biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı

Beşşar Esed rejiminin Humus'a saldırılarında 2 sivil öldü

HUMUS/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Humus'un kuşatma altındaki Hola ilçesindeki bölgelere düzenlediği hava ve kara saldırlarında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Humus'taki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimine bağlı güçlerin, Humus'un kuzey kırsalındaki muhaliflerin kontrolündeki Hola ilçesindeki Kefer Leha beldesi, Taybe ve Teldo köylerine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kefer Leha sahra hastanesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı bilgilere göre, rejimin, Hola ilçesindeki söz konusu bölgelere düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Rejimin son bir haftadır saldırı odağındaki ilçede hava ve topçu saldırıları sonrası, sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi.

Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Hola ilçesi yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Hola ilçesi, 4-5 Mayıs'ta Astana Toplantısı'nda Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

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Hava SaldırısıHola
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