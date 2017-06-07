Besteci ve piyanist Uğurlu: 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmamalıyız

TRABZON - Duygu Avunduk

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, sanatçı ve halk arasındaki kuvvetli bağı piyano ile sağladığına inandığını dile getirdi.

Piyanonun çok eski, farklı ton ve tınıların birlikte uyum içinde bulunduğu bir enstrüman olduğunu söyleyen Uğurlu, "Biz de demokrasi sevdalısı bir milletiz aslında, çok sesliliği seviyoruz. Yüzyıllardan beri farklı inançlar ve dünya görüşleri, dünyanın farklı yerlerinde hep kavga nedeni olmuş ancak bizim toplumumuzda ve topraklarımızda hep güzelliklere ilham kaynağı olmuştur. Bizler farklılıkları seven topraklarda yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşıldığını anımsatan Uğurlu, "Güneş Ülke Anadolu" adlı eserinin 15 Temmuz için yazdığı bir bölümünde milletçe verilen mücadeleyi piyano eşliğinde anlattığını söyledi.

Tuluyhan Uğurlu, geçtiğimiz aylarda Manisa Celal Bayer Üniversitesinde bu eseri seslendirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Konserlerimde sık sık yer veriyorum ki onu unutmayalım. O gece kimlerin neler yaşadığını, insanlarımızın nasıl bir travma geçirdiğini hatırlayalım, görelim diye böyle bir eser besteledim. Dinleyenler de 'Tuluyhan Bey o geceyi adeta tekrar yaşıyoruz' diyor. Bu benim için büyük bir mutluluk. İnsanlara onu tekrardan hatırlatabilmenin ve bunu sanatla yapabilmenin vermiş olduğu bir gurur var bende. Bu eseri seslendiriyorum ve buna da davam edeceğim."

Uğurlu, 15 Temmuz'un asla unutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sık sık hatırlamamız, milletçe hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu, hafızalardan asla silinmeyecek ve birtakım örnekler çıkarılması gereken bir geceydi ve biz bunu milletçe yaşadık." dedi.