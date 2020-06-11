Beta'dan çay açıklaması

İşte BETA'dan gelen açıklama;

Kamuoyunun Dikkatine,

Son günlerde basında yer alan Rize’de çay yüklü bir tırın devrilmesi ile ilgili haberlerle hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili hakkımızda yaratılan iddialar asılsız haber niteliği taşıdığı için suç unsuru oluşturmuş olup, sorumlular hakkında gerekli hukuki süreci başlatmış olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Beta Gıda bugün , Karadeniz’deki üreticilerimizden aldığı en kaliteli Türk Çay’ını , Trabzon’daki kendi çay tesisinde işleyerek yurtiçinde halkımıza ve yurtdışında da birçok ülkeye güvenle ulaştırmaktadır.

40 yılı aşkın köklü deneyimi ile Türk Çay’ını global arenaya dünyanın sayılı çay firmaları arasında yer alarak taşımayı başaran Beta Tea, bugün ve bundan sonra da bu haklı gururu ülkemize yaşatmaya kararlıdır.

Tüketicilerimize bizlere olan güvenleri için teşekkür eder, sağlıklı ve güzel günler dileriz.

Beta Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş

