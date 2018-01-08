Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Remezan Közgün'ün (28) kullandığı 34 FG 8526 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşhan Köprüsü'nde virajı alamayarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Közgün'ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık personeline teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Közgün, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mikserin devrilmesi nedeniyle etrafa bir miktar harç ve mazot yayıldı.
Devrilen mikser nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatılan köprünün, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.