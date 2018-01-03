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Beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te beton mikseri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Süreyya Orhan idaresindeki 77 DN 722 plakalı beton mikseri, Bilecik-Bozüyük karayolu Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, Selahattin...

Beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te beton mikseri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süreyya Orhan idaresindeki 77 DN 722 plakalı beton mikseri, Bilecik-Bozüyük karayolu Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, Selahattin Pekdemir yönetimindeki 11 AC 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan Pekdemir, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beton mikserinin kaza anında hasar gören deposundan sızan mazot nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerince temizlenen yol, bir süre sonra açıldı.


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Trafik Kazası
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