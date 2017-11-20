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Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. (52) yönetimindeki 55 K 7281 plakalı beton mikseri, Çınarlık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet...

Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. (52) yönetimindeki 55 K 7281 plakalı beton mikseri, Çınarlık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Malkoç'a (80) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Malkoç, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malkoç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Malkoç'un eşi Gülizar Malkoç'un da yaklaşık 5 ay önce trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.




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