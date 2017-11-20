Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İbrahim Kırçiçek'in kullandığı 19 SU 254 plakalı beton mikseri, Sungurlu-Çankırı karayolu Karaçay köyü mevkisinde Fethi Gümüş (44) idaresindeki 19 EC 037 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Fatma Gümüş (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Fethi Gümüş, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Beton mikserinin şoförü Kırçiçek, jandarma tarafından gözaltına alındı.