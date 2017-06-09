BEÜ öğrencilerinden

ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, "Akıllı Otopark Sistemi" Projesiyle park sorununu çözmeyi planlıyor.

Araçların, sensör ve led ışıklarıyla en yakın yere park etmesini sağlayan "mikro işlemci tabanlı akıllı otopark sistemi" tasarlayan öğrenciler, sürücülere zamandan tasarruf etme imkanı sunacak.

Projede yer alan Murat Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi üç ayda hazırladıklarını söyledi.

Otoparka giriş yapıldığı zaman en yakın park alanını en kısa sürede sürücüye göstermeyi amaçladıklarını belirten Sarıkaya, "Prototipimizde 8 adet park yeri bulunmakta. Bunu geliştirebiliriz ve günlük hayatta özellikle AVM'lerde ve işletmelerin kendi otoparklarında bunu uygulayabiliriz." dedi.

Sarıkaya, aynı programlama mantığıyla maden ocaklarında herhangi bir patlamada ya da gaz kaçağında en yakın yolun yine ışıklarla çizileceğini ve madencilerin çıkışa ulaştırılabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sistem aynı zamanda yangına karşı da korumalı. Yangın durumu olduğu zaman tüm giriş ve çıkışlar açılarak, bir tahliye yolu belirledik. Araçlarımızı buradan çıkışa aktarıyoruz. Bizler tek renk led kullandık. Hedefimiz bunu günlük hayatta, AVM'lerde ve sitelerde uygulayabilmek, akıllı otopark sistemlerini entegre edebilmek. Otoparka giriş yapıldığı zaman en yakın yeri bulmamızın yanı sıra en yakın zamanda bularak sürücüye zamandan tasarruf sağlıyoruz. Bir sonraki planımız ise sürücünün aracı nereye park ettiğini sisteme kaydederek aracı bulmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz."



