Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

BEÜ öğrencilerinden "Akıllı Otopark Sistemi"

- BEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri geliştirdikleri projeyle, sensör ve led ışıkları yardımıyla araçların otoparkta en yakın yere en kısa zamanda park edilebilmesini sağlayarak, park sorununu çözmeyi hedefliyor - Öğrenci Sarıkaya: - "Hedefimiz bunu günlük hayatta, AVM'lerde ve sitelerde uygulayabilmek, akıllı otopark sistemlerini entegre edebilmek"

BEÜ öğrencilerinden

ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri, "Akıllı Otopark Sistemi" Projesiyle park sorununu çözmeyi planlıyor.

Araçların, sensör ve led ışıklarıyla en yakın yere park etmesini sağlayan "mikro işlemci tabanlı akıllı otopark sistemi" tasarlayan öğrenciler, sürücülere zamandan tasarruf etme imkanı sunacak.

Projede yer alan Murat Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi üç ayda hazırladıklarını söyledi.

Otoparka giriş yapıldığı zaman en yakın park alanını en kısa sürede sürücüye göstermeyi amaçladıklarını belirten Sarıkaya, "Prototipimizde 8 adet park yeri bulunmakta. Bunu geliştirebiliriz ve günlük hayatta özellikle AVM'lerde ve işletmelerin kendi otoparklarında bunu uygulayabiliriz." dedi.

Sarıkaya, aynı programlama mantığıyla maden ocaklarında herhangi bir patlamada ya da gaz kaçağında en yakın yolun yine ışıklarla çizileceğini ve madencilerin çıkışa ulaştırılabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sistem aynı zamanda yangına karşı da korumalı. Yangın durumu olduğu zaman tüm giriş ve çıkışlar açılarak, bir tahliye yolu belirledik. Araçlarımızı buradan çıkışa aktarıyoruz. Bizler tek renk led kullandık. Hedefimiz bunu günlük hayatta, AVM'lerde ve sitelerde uygulayabilmek, akıllı otopark sistemlerini entegre edebilmek. Otoparka giriş yapıldığı zaman en yakın yeri bulmamızın yanı sıra en yakın zamanda bularak sürücüye zamandan tasarruf sağlıyoruz. Bir sonraki planımız ise sürücünün aracı nereye park ettiğini sisteme kaydederek aracı bulmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5