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Beyaz Baretliler cinayetinin zanlıları yakalandı

- Suriye'nin İdlib ilinde Beyaz Baretliler'in 7 çalışanının katil zanlıları bulundu

Beyaz Baretliler cinayetinin zanlıları yakalandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde sivil savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerini öldüren zanlılar yakalandı.

İdlib'teki askeri muhalifler, 12 Ağustos'ta Sarmin beldesinde 7 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarını ele geçirdi.

İdlib'de düzenlenen operasyonda, suikast ekibinde yer aldığı öne sürülen 3 kişi sağ, iki kişi de ölü teslim alındı. Elebaşı olduğu tahmin edilen bir kişi ise kaçtı.

Muhalifler, kaçan şahsı ararken, cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu arada, operasyonu yapan muhaliflerin sosyal medyada paylaştığı videoda, zanlıların suçlarını itiraf ettiği görüldü.

Zanlıların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

- Beyaz Baretliler

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Beyaz Baretliler, Suriye'deki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Beyaz Baretliler dün de İrlanda Tipperary Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Beyaz BaretlilerCinayet
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