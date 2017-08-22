Beyaz Baretliler, Doğu Guta kurbanlarını unutmadı

DOĞU GUTA /ANKARA (AA) - Suriye'de başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma çalışanları, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının 4. yılında, hayatını kaybedenleri unutmadı.

Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da, bin 400'den fazla sivilin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının 4. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri devam ediyor.

Beyaz baretli sivil savunma çalışanları, Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısının en şiddetli şekilde hissedildiği Zemelke beldesinde en çok can kaybının yaşandığı sokakta toplanarak katliamın kurbanlarını andı.

Sivil savunma çalışanları, ellerindeki pankart ve dövizlerle, sorumluların hala serbest olmasını da protesto ederek katliamı unutmadıklarını söyledi.

Sivil savunma sözcüsü Mahmut Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 4. yılını dolduran kimyasal silah saldırısına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Serrac, Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "21 Ağustos 2013'te bin 400'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Bir gecede Doğu Guta'da çok sayıda yer hedef alındı. Bir gecede hepsi sessizce can verdi." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlara yardım eli uzatmak için burada bulunuyoruz. Mazlum halkın yanındayız"

Serrac, sivil savunmanın Doğu Guta'daki varlığı ve çalışmalarına ilişkin, "İnsanlara yardım eli uzatmak için burada bulunuyoruz. Mazlum halkın yanındayız. Sivil savunma olarak rejimin saldırılarında enkaz altında kalanları kurtarıyoruz, onları hastanelere taşıyoruz." dedi.

Protesto, rejimin yerle bir ettiği binaların enkazı üzerinde beyaz güvercin uçurulmasıyla sona erdi.



Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı, Şam'ın doğusunda birkaç ilçeyi kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir Esed rejiminin askeri kuşatması altında.



Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısı, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binden fazla sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırının ardından ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" uyarınca Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğmuştu. Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti. Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) devreye girdiği süreçte imha işlemi başlatılmıştı. Örgüt, işlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurmuştu.



