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Beyaz Baretlilerden Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

- Beyaz Baretliler Başkanı Salih: - "Dünyadaki bütün insanlara barış diliyoruz. İnşallah hayat en kısa zamanda eskisi gibi olur. Çocuklar inşallah yeniden okullarına döner temennisinde bulunuyorum" - "Hiçbir zaman yardım isteğimizden, inancımızdan vazgeçmeyi düşünmedik. Enkaz altından kurtardığımız her bir canlı ile birlikte içimizdeki ümit yeşeriyor. Böylelikle daha fazla çaba gösteriyor ve kendimizi yeniliyoruz" - "İnsan kurtarma çalışmalarımız bitse bile o insanları evlerine geri götürmek için çalışacağız"

Beyaz Baretlilerden Dünya İnsani Yardım Günü mesajı

ANKARA (AA) - ADHAM KAKO - Suriye'de Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Suriye'de hayatın normale dönmesini dileyerek, hayat kurtardıklarında yeşeren ümidin, insani yardım faaliyetlerinde pes etmeden, kendilerini yenilemelerine vesile olduğunu söyledi.

Suriye Sivil Savunma Başkanı Raid Salih, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çalıştıkları bölgelerdeki sivillere barış ve huzur dilediklerini belirten Salih, "Dünyadaki bütün insanlara barış diliyoruz. İnşallah hayat en kısa zamanda eskisi gibi olur. Çocuklar inşallah yeniden okullarına döner temennisinde bulunuyorum." dedi.

Salih, yardım çalışmaları sırasında hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman yardım isteğimizden, inancımızdan vazgeçmeyi düşünmedik. Enkaz altından kurtardığımız her bir canlı ile birlikte içimizdeki ümit yeşeriyor. Böylelikle daha fazla çaba gösteriyor ve kendimizi yeniliyoruz. İnsan kurtarma çalışmalarımız bitse bile o insanları evlerine geri götürmek için çalışacağız. Sivil kurum olarak başladığımız günden bu yana sivillere yardım etmeyi motto edindik. Sivillerin ırkına ve siyasi görüşüne bakmadan, herkesin yardımına koşuyoruz."

İç savaşın tarafı olmadıklarının altını çizen Salih, "Eğer ki bir katliam olursa bunun karşısında sessiz kalmıyoruz. Kendimizi sadece Suriye halkının safında görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütün çalışmalar insani odaklı"

Salih, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının sadece enkaz altından insan kurtarmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Ekiplerimiz çadır kentlerde, yaralıları taşımada ve yangın söndürmede dahi insanlarımızın yardımına koşuyor. Beyaz Baretlilerin bütün çalışmaları insani odaklı." dedi.

Suriye'deki diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına değinen Salih, "Suriye'deki insani yardım dernekleri çok büyük işlere imza atıyor. Ülkenin her yerindeki insanlara yardım ediyorlar. Emekleri büyük." ifadelerini kullandı.

Beyaz Baretlilerin Başkanı Salih, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana sürecinde kararlaştırdığı "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının temmuz başında yürürlüğe girmesiyle birlikte hava saldırılarının sayısında azalma olduğunu hatırlattı.

Salih, "Dolayısıyla sivil savunma ekipleri enkaza dönen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yol çalışmaları, enkaz temizleme, kavşak onarımı gibi çevre düzenlemesine de katkıda bulunuyor." dedi.

- Beyaz Baretliler

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Beyaz Baretliler, Suriye'deki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.













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Beyaz BaretlilerDünya İnsani Yardım GünüRaid SalihSivil SavunmaSuriye
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