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Beyaz Baretliler'e saldırı

- Suriye'nin İdlib ilinde sivil savunma merkezine kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 7 görevli hayatını kaybetti - Sivil Savunma Sözcüsü Hallak: - "Saldırganlar merkezimizden araç gereç çaldılar. Bunlarla planlı bir eylem yaparak bizleri töhmet altında bırakmalarından endişe ediyoruz"

Beyaz Baretliler'e saldırı

İDLİB (AA) - Suriye'nin Türkiye sınırında, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib ilindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine düzenlenen saldırıda 7 görevli yaşamını yitirdi.

Sivil savunma sözcüsü Husam Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah gün doğumuyla kimliği belirsiz silahlı bir grubun Sermin beldesindeki sivil savunma merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hallak, "Saldırıda nöbet tutan 7 çalışanımızı öldürdüler." dedi.

Silahlı grubun iki kurtarma aracını, telsizleri ve beyaz baretleri çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirten Hallak, "Saldırganlar merkezimizden araç gereç çaldılar. Bunlarla planlı bir eylem yaprak bizleri töhmet altında bırakmalarından endişe ediyoruz." diye konuştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler (White Helmets) adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Suriye'deki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, Time dergisinin geçen yılın ekim sayısının kapağında da yer almıştı.

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Beyaz BaretlilerİdlibSilahlı SaldırıSivil Savunma
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