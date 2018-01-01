"Beyaz cennet" Pamukkale'yi balonla seyir keyfi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen turistler, "beyaz cennet" Pamukkale'yi bindikleri balondan izlemenin keyfini yaşadı.
Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, balon turizmi yılın ilk gününde yoğun ilgi gördü.
Balonla yaklaşık bin metre yükseğe çıkan turistler, Pamukkale'yi ve bölgeyi kuşbakışı izlerken bol bol fotoğraf çekti.
Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Pamukkale Balon İşletme Müdürü Nevzat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk günü olmasına rağmen 300 yabancı turistin balonla havalandığını söyledi.
Pamukkale'de balon turizmini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Köse, uçuş yapan balon sayısını 20'ye çıkartacaklarını belirtti.
Köse, "Balonu daha çok Çinliler, Koreliler ve Japonlar tercih ediyor." dedi.