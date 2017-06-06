Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle 3 ayda 2 milyonu geçti

Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) şubat başında sıfıra çekilmesinin ardından 3 ayda 2 milyonu aşkın beyaz eşya satışı gerçekleştirildi.

Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle 3 ayda 2 milyonu geçti

İSTANBUL - SÜMEYYE DALKILINÇ

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 4 beyaz eşya grubunda ocak ayında 481 bin civarında seyreden iç pazar satışları, ÖTV indiriminin devreye alınmasıyla şubatta 599 bini, martta 734 bini, nisanda da 712 bini geçti.

ÖTV indiriminden sonraki 3 aylık dönemde beyaz eşya satışları toplamda 2 milyon 46 bin 649 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam üretim 6 milyon 675 bin 325 olarak kaydedilirken, ihraç edilen ürün sayısı da 4 milyon 123 bin 758 olarak ölçüldü.

İç pazarda en çok çamaşır makinesi satıldı

TÜRKBESD verilerine göre, ÖTV indiriminin geldiği ilk ay olan şubatta 4 ana ürün grubunda 1 milyon 914 bin 342 adet ürün üretildi. Söz konusu ürünlerin 599 bin 579'u iç pazara satılırken, bunlar içerisinde en fazla satış çamaşır makinesinde oldu.

Şubat, mart ve nisan ayında ise toplamda 556 bin 305 buzdolabı, 649 bin 299 çamaşır makinesi, 546 bin 440 bulaşık makinesi ve 294 bin 605 de fırın satılmış oldu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi-finansÖTVTürkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5