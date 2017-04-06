"Beyaz eşyada ÖTV indirimi fiyatlara yansıdı"

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ/UĞUR ASLANHAN - Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, beyaz eşyada ÖTV teşvikine yönelik, "Üyelerimiz indirim yaptı. Bazı üyelerimiz ürünlerin fiyatını değiştirmedi ama yanına ürün hediye etti. Fatura fiyatı aynı kalsa da, bu da bir indirim." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki gün açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, şubat ayında gerçekleşen geçici vergi indirimine karşın mobilya ve beyaz eşya fiyatlarında artışlar gözlendiği belirtilirken, Maliye Bakanı Naci Ağbal da inşaat sektörü, beyaz eşya ve mobilyada yapılan geçici vergi indirimlerine yönelik, "Anlaşılıyor ki vergide yaptığımız indirim aynı oranda fiyatlara yansıtılmamış. Son açıklanan enflasyon verileri de bunu teyit ediyor ama bu sektörlerde fiyatların bir miktar aşağı yönlü geldiğini de görüyoruz." şeklindeki açıklaması, vergi teşviki verilen sektörlerde, fiyatların aşağı inip inmediği konusunu gündeme getirdi.

Tüketici örgütleri, mobilyada kayıt dışılığın yüksek olması nedeniyle fiyat artışına gidildiği yönünde şikayetler aldıklarını ancak beyaz eşya konusunda kendilerine çok fazla şikayet gelmediğini belirterek, bazı cadde ve mahalle bayilerinde ÖTV'nin sıfırlanmadığını, büyük kurumsal mağazaların ise indirimi uyguladığını duyurdu.





- "Rapor, indirimin birebir yansıdığını söylüyor"





TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Güler, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü kadarıyla konunun enflasyon datasından çıkan bir tartışma olduğunu bildirdi.

TÜİK'in enflasyon sepetine nasıl baktığına bakılması gerektiğini vurgulayan Güler, "Bakan bey TÜİK'in açıkladığı rakama bakıyor. Doğru, TÜİK böyle bir ölçüm yapmış. Ancak Brandzone isimli bağımsız araştırma şirketinin hazırladığı bir rapor ise indirimin birebir yansıdığını söylüyor. Aynı araştırmada; ortalamada indirimin yüzde 7 ila 10 arasında olduğu, bazı ürünlerde ise indirimin yüzde 20'ye kadar çıktığı belirtiliyor." dedi.

Güler, tüketicilerin bilgilere bu kadar kolay ulaştığı bir dönemin olmadığını, insanların bugün artık piyasadaki fiyatları öğrendiğine işaret ederek, "Siz sanıyor musunuz ki Türkiye'deki herhangi bir tüketici, bugün bir mağazaya gittiğinde indirim var mı yok diye bakmadan alışveriş yapıyor? Asla." diye konuştu.

TÜRKBESD'in bütün üyelerinin indirim yaptığının altını çizen Güler, bazı üyelerinin ürünlerin fiyatını değiştirmediğini ama yanına ürün hediye ettiğini, fatura fiyatı aynı kalsa da bunun da bir indirim olduğunu vurguladı.





- "Satışlarda martta yüzde 10 ile 20 arasında bir büyüme olmasını tahmin ediyorum"





Ergün Güler, "Diyelim ki indirim yok. Öyleyse beyaz eşya satışlarında şubat ayında neden yüzde 32'lik artış oldu?" ifadelerini kullandı.

Beyaz eşya satışlarına yönelik mart rakamlarının henüz çıkmadığını belirten Güler, kendisinin piyasadan gözlemlediği kadarıyla satışlarda martta yüzde 10 ile 20 arasında bir büyüme olmasını tahmin ettiğini, geçen yıl elde edilen tek haneli büyümeye rağmen bunun gerçekleşmesi halinde iyi bir rakam olacağını kaydetti.

Güler, "Piyasadaki ortalama satış fiyatı yükselmiş olabilir. Neden? Çünkü tüketiciler bunu fırsat bilip, Türkiye'de satılan ortalama çamaşır makinası 6 kilogramlık iken, böyle durumlarda bu 8-9 kilogram bandına kayıyor. Çünkü tüketici 'Bu bir fırsat' diyor ve normalde 6 kilogramlık bir makina alacakken; 'Markalar indirim yaptı, o zaman 6 alacağıma 9 kilogramlık makina alayım' diyor. Bu durumda ortalama satış fiyatı da yükselmiş oluyor. Fiyat artışıymış gibi görünüyor ama aslında bu üst segmente kayış." diye konuştu.

Türkiye'deki satılan beyaz eşyaların yüzde 95'inin Türkiye'de üretildiğini anımsatan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sektör doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu sektörde ana üreticilerin dışında 500 KOBİ, 15 bin bayi, 3 bin 500 tane de satış sonrası hizmeti yerine getiren servis de var. Sektörün, cari açığı da aşağı çeken bir yönü var. Bu ÖTV teşviki ile beraber devletin ÖTV kaybı karşılığında yapılan fazla satıştan gelen KDV, muhtasar ve Kurumlar vergisi geliri ile devlet burada bütçe fazlası veriyor. ÖTV teşvikinin devamı sadece sektör için değil, tüketici, KOBİ'ler, ana sanayi, perakendeci, servisler, cari açık ve GSYİH için de olumlu olacağı için bunun devamı kesinlikle olumlu olacaktır."





- "Bazı cadde ve mahalle mağazalarında, bayilerde ÖTV'nin sıfırlanmadığı görülüyor"





Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, beyaz eşyada çok fazla şikayet gelmediğini belirterek, "Haksızlık yapmayalım. Mobilya sektöründe kayıt dışılık daha yüksek olduğu için şikayetler daha fazla." dedi.

Beyaz eşya sektörünün kayıt altında olduğunu anımsatan Küçük, beyaz eşyada spotlarda zaten çok ucuza satılan ürünler olduğunu, bu yüzden gereken indirim yapıldığını veya zam yapılmadığını dile getirdi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Kocal ise beyaz eşyada ÖTV indiriminin fiyatlara yansıtılmadığı, hatta zam yapıldığı konusunda sözlü şikayetler aldıklarını bildirdi.

Şu anda aldıkları şikayetlerin fiyat konusunda olduğunu aktaran Kocal, "Ancak çok yoğunlaşmış bir şikayet yok." diye konuştu.

Kocal, sektörde genel anlamda ÖTV indiriminin uygulandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük kurumsal mağazalar, AVM'lerdeki bayiler indirimi uyguluyor. Ama bazı cadde ve mahalle mağazalarında, bayilerde ÖTV'nin sıfırlanmadığı görülüyor. Öte yandan indirim olmasa da tüketiciler bunun farkında olmuyor. Uzun süredir fiyatları takip eden, karşılaştıran bilinçli alıcılar fiyatlara yansıma olup olmadığının farkında. Ancak bu bilinçli kısım genele göre çok az."





- Araştırma sonucu





Kampanya ve fiyat takibi hizmetleri sunan BrandZone'un yaptığı bir araştırmaya göre, ÖTV indirimi sonrasında beyaz eşya kampanyalarında ortalama fiyat önceki döneme kıyasla yüzde 6,7 düştü.

BrandZone verilerine göre, ürün bazında bakıldığında buzdolaplarında ortalama yüzde 1,8, bulaşık makinelerinde ortalama yüzde 6,8, çamaşır makinelerinde ise ortalama yüzde 21,5 civarında fiyat düşüşü yaşandı.

Küçük ev aletlerinde ortalama indirim yüzde 10'u bulurken, fiyat düşüşü buharlı ütülerde yüzde 7,9, elektrikli süpürgeler de yüzde 9, çay makineleri ile doğrayıcılar da yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin en çok tercih edilen alt kategorileri incelendiğinde; No-Frost özellikli çift kapılı buzdolaplarında yüzde 5, 8-9 kilogram kapasiteli çamaşır makinelerinde yüzde 4, 5'ten az programı olan bulaşık makinelerinde yüzde 4, 1000 watt'tan fazla gücü olan toz torbasız süpürgelerde yüzde 8, 2000-2500 watt aralığındaki geleneksel buharlı ütülerde ise yüzde 3'lük kampanya indirimi oldu.