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"Beyaz Kapadokya" hayranlık uyandırıyor

- Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını barındıran Kapadokya'da kar yağışının ardından eşsiz manzaralar oluştu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kentte, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgedeki doğal yeryüzü oluşumlarını beyaz örtüyle kaplarken, turistler başta Göreme Açık Hava Müzesi ve Güvercinlik Vadisi olmak üzere, turistik mekanlarda gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kapadokya'da her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği vadiler arasındaki peribacalarında görsel şölen oluşturan kar, bölgenin manzarasına eşsiz güzellikler kattı.

Karla kaplanması nedeniyle turistlerde ayrı bir hayranlık uyandıran bölgede kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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KapadokyaKar YağışıKarlı Kapadokya ManzaralarıNevşehir
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