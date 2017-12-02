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Beyaz Saray sakinleri farelerden şikayetçi

ABD'nin en önemli yönetim binalarından olan Beyaz Saray'da çok sayıda fare, hamam böceği ve karıncanın görüldüğü ve yapının bazı bölgelerinde tavan akıntılarının olduğu bildirildi.

Beyaz Saray sakinleri farelerden şikayetçi

WASHINGTON (AA) - Amerikan Washington post gazetesinde yer alan ve ilk olarak NBC Washington kanalının yayınladığı "Beyaz Saray tadilat tutanaklarına" dayandırılan habere göre Beyaz Saray sakinlerinin yapıyla ilgili şikayetleri bir kez daha gündeme geldi.

Habere göre Beyaz Saray'da bazı tavanların aktığı, bazı tuvaletlerin taştığı, bazı odalarda fare, hamam böceği ve karıncaların görüldüğü ve çalışanların düzenli olarak bu konularda ilgili çalışanlara tadilat talebinde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tadilat taleplerine göre, örneğin Beyaz Saray'ın kiler bölümüyle "Durum Odası" adı verilen özel güvenlikli odasına birçok kez farelerin girip çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin odasında da karıncaların görüldüğü ve tedbir alınmasının istendiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın tamir ve tadilat işleriyle Federal Kamu Binaları Hizmeti adlı kurum bünyesinde yürütülüyor ve söz konusu Beyaz Saray binalarının eski olması sebebiyle bu tür şikayetlerin sıklıkla yaşandığı ifade ediliyor.

1792-1800 yıllarında yapılan ve 19. yüzyıl içinde bazı eklemelerle bugünkü halini alan Beyaz Saray, Amerikan başkanlarının ikametgahı ve yönetim mekanı olarak kullanılıyor.

Muhabir: Hakan Çopur

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