Beyaz Saray Tillerson'un Trump'a yönelik sözlerine cevap verdi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan Donald Trump'a yönelik sözleri üzerine, "Başkan kesinlikle bu ülkenin değerlerini paylaşmaktadır." dedi.

Sanders, Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı saldırılara ilişkin sözlerine karşılık Tillerson'un "Başkan kendi adına konuşuyor" şeklindeki değerlendirmesine cevap verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Sözcü Sanders, "Başkan kesinlikle bu ülkenin değerlerini paylaşmaktadır. Zaten bu yüzden Başkan oldu. Çünkü çok sayıda Amerikalı sandık başına giderek onu seçti ve bu da Başkan'ın onların değerlerini paylaştığını göstermektedir. Seçmen Başkan'ın kendileri adına konuştuğunu düşünüyor." diye konuştu.

Sanders, Trump ve Tillerson arasındaki ilişkiyi ise "çok güçlü" diye tanımladı.

Başkan ve Rex Tillerson arasında bir sorun olmadığını kaydeden Sarah Sanders, "Bazı zamanlarda karşı fikirler olabilir. Bu da verimli bir iletişim kurmak için sağlıklı bir durumdur." ifadesini kullandı.

ABD bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Donald Trump'ın Charlottesville'deki olaylar sonrasında yaptığı konuşmada ırkçı ve karşıt grupları aynı anda eleştirmesi üzerine kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Başkan kendi adına konuşuyor." şeklinde konuşmuştu.