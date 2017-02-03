Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn:

- "İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn:

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Tahran'ın balistik füze denemesiyle ilgili ABD yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararına atıf yaparak, "İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili yeni değerlendirmesi paylaşıldı.

Önceki gün İran'la ilgili çok sert ifadeler kullanarak, "Bugün itibarıyla İran'ı resmen uyarıyoruz." diyen Flynn, bugünkü yeni açıklamasıyla, Tahran'a yönelik yaptırımlara vurgu yaptı.

ABD'nin İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle 13 kişi ile 12 firmaya yeni yaptırım kararı aldığını hatırlatan Flynn, "İran, bugün dünyada terörizme en fazla destek veren ülkedir." ifadelerini kullandı.

- "İran, Ortadoğuyu istikrarsızlaştırıyor"

Tahran yönetimini, "Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran şiddet içeren eylemlere destek vermek ve bunların içinde yer almakla" suçlayan Flynn, İran'la nükleer anlaşmaya imza atan Barack Obama yönetimini de eleştirdi.

Açıklamada, "İran'ın üst düzey yetkilileri, ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit etmeye devam ediyor." vurgusunu yapan Flynn, uluslararası toplumun İran'ın eylemlerine "fazla müsamahakar" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanıp, bir kınama kararı almasının yetersiz olduğunu belirten Flynn, "Trump yönetimi, İran'ın çıkarlarımızı tehdit eden provokasyonlarını artık tolere etmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Flynn, açıklamasında "İran'ın ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı." ifadesine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle, 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Kampanya döneminde de İran'la nükleer anlaşmayı sıkça eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki sözlerinde İran'ı birkaç kez "uyarmış", son olarak Tahran'a karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti.

Tahran yönetimi ise ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ilgili anlaşmalara aykırı olduğunu iddia ediyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Donald TrumpIranMichael Flynn
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.