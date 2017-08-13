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"Beyaz Saray'da farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var"

- ABD Başkanı Trump'ın eski İletişim Direktörü Scaramucci: - "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkan ile aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray'da bazı çalışanların, Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek için çalıştığını söyledi.

ABD'nin ABC kanalına açıklamalarda bulunan Scaramucci, Başkan Trump'ın etrafında çok az "sadık" çalışanın olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray'da İletişim Direktörlüğü görevine getirildikten sadece 10 gün sonra görevinden alınan Scaramucci, "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkanla aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var." dedi.

Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.

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ABD 45.Başkanı Donald TrumpAnthony Scaramucci
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