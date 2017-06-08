Beyaz Saray'dan Comey'ye

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "FBI hakkında yalan söyledi" sözlerine tepki gösterdi. Sanders, "Çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil." dedi.

Sanders, Comey'nin ABD Kongresi Senato İstihbarat Komitesindeki değerlendirmelerinin ardından gazetecilere Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Comey'in açıklamasına tepki gösteren Sanders, "Şunu çok net olarak söyleyebilirim ki Başkan yalancı değil ve dürüst olmak gerekirse bu sorunun yöneltilmesi aşağılayıcı." ifadesini kullandı.

Comey'nin Kongredeki konuşmasının Beyaz Saray'da nasıl takip edildiği yönündeki bir soru üzerine ise Sanders, "Normalde olduğu gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." cevabını verdi.

ABD Kongresindeki ifadesinde Comey, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürmüştü.