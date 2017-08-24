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Beyaz Saray'dan Cumhuriyetçi Partili senatöre tepki

- Beyaz Saray Sözcüsü, Tennessee Senatörü Corker'ın "Başkan bu ülkeye istikrar sağlama yeteneği gösteremedi." sözlerinin cevap vermeye bile değmediğini söyledi

Beyaz Saray'dan Cumhuriyetçi Partili senatöre tepki

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Cumhuriyetçi Partinin güçlü isimlerimden Senatör Bob Corker'ın Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek "Bu kürsüden cevap vermeye bile değmez." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Sanders, günlük basın toplantısında, Cumhuriyetçi Partinin Tennessee Senatörü ve aynı zamanda Senato Dışişleri Komite Başkanı Corker'ın Trump'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Corker'ın "Başkan bu ülkeye istikrar sağlama yeteneği gösteremedi." sözlerine atıfta bulunan Sözcü Sanders, "Bu çok saçma ve haddini aşan bir iddia. Bu kürsüden cevap vermeye bile değmez." diye konuştu.

Trump'ın ana akım medya ve Demokrat Partinin eleştirilerinin yanı sıra kendi partisinden de yeterince destek alamadığı dikkati çekiyor.

Özellikle Charlottesville'de yaşanan olayların ardından ırkçılığa karşı yeterince tepki gösteremediği yönünde eleştirilen Trump, son günlerde partisi tarafından da hedef tahtası haline geldi. Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen isimleri, Trump'ın bir dahaki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin seçimleri kazanmasını zora soktuğunu savunuyor.

Corker, basına yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD toplumunu bir arada tutamadığını belirterek "Trump'ın bu ülkenin değerlerini anlamadığı görülüyor. Başkan bu ülkeye istikrar sağlama yeteneği gösteremedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker
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