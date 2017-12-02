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Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması

- Beyaz Saray avukatlarından Cobb: - "(Flynn'in FBI'a yalan söylemesi) Bu yalan ifadeler, Beyaz Saray yetkililerine de yansımış ve nihayetinde kendisinin şubat ayında istifa etmesine neden olmuştur. Suçu kabul etme veya suçlamanın kendisi, Flynn'den başkasını bağlamaz"

Beyaz Saray'dan Flynn açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray avukatlarından Ty Cobb, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya soruşturması kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgisinin olmadığını savundu.

Cobb, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Flynn'in Rus yetkililerle görüşme talimatını Trump'tan almış olabileceği şeklindeki iddiaları reddetti.

Açıklamasında, Flynn'i "Trump yönetiminde sadece 25 gün görev yapmış" ve "Barack Obama döneminin eski çalışanı" ifadeleriyle tanımlayan Cobb, Flynn'in FBI yetkililerine yalan söylediğini kabul ettiğini belirtti.

- "Flynn'den başkasını bağlamaz"

Cobb, "Bu yalan ifadeler, Beyaz Saray yetkililerine de yansımış ve nihayetinde kendisinin şubat ayında istifa etmesine neden olmuştur. Suçu kabul etme veya suçlamanın kendisi, Flynn'den başkasını bağlamaz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etmişti. ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulan Flynn'in, dün yerel saatle 10.30'da mahkemeye gelerek suçlamaları kabul ettiği bildirilmişti.

Bu sürecin ardından Flynn, Trump'ın yakın ekibinde resmi görev almış kişiler arasında "Rusya soruşturması kapsamında suçlanan" ve "suçunu kabul eden" ilk isim olurken, Trump'ın seçim kampanyasında görev alıp aynı soruşturmada suçlanan 4. kişi olarak da kayıtlara geçmişti.

Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasıyla görevine başlayan Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya bağlantıları konusunda yalan söylediği gerekçesiyle 13 Şubat'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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ABDDonald TrumpMichael FlynnRusya Soruşturması
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