Beyin cerrahları, omurilik felci geçiren bireylerle yürüdü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türk beyin cerrahları ile omurilik felci geçirenler bir araya gelerek, "Omurilik Felçlileri Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Namık Kemal Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlik, Sahil Yürüyüş Yolu Barbaros kavşağında başladı.

"İyilik peşinde koş" ve "Yol arkadaşım olur musun" yazılı tişörtlerini giyen beyin cerrahları, daha sonra felçliler ile el ele yürüdü.



Yoldan geçen vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Sahil Özgürlük Parkına kadar devam etti.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, omurilik felçlileri için farkındalık yaratma adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Omurilik felçlilerinin tekerlekli sandalyeleriyle yürüyüşü gerçekleştirdiğini aktaran Kotil, şunları kaydetti :

"Türk beyin cerrahları onlar için koşuyor. Onlar bizim insanlarımız, bizim aramızda yaşıyor biz de onlara sahip çıkıyoruz. Sadece bizim değil bütün toplumumuzun onlara sahip çıkması ve yardımcı olması gerekiyor. Her birey kendisini tekerlekli sandalyede hissetmeli ve onlar gibi düşünebilmeli. Ülkenin farklı kesimlerinden Mersin, Van, Samsun, Rize, Samsun gibi şehirlerden beyin cerrahları burada toplanmış durumda."

Türk Omurga Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Naderi ise omurilik felci ile yaşamanın dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu belirtti.

Naderi ayrıca, beyin cerrahları olarak omurilik felci geçiren kişilerin neler hissettiklerini en iyi bilen kişilerin başında doktorların yer aldığını ifade etti.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, omurilik felci geçiren insanların toplumda farkındalık kazanması gerektiğini ve bu yürüyüşün bunu amaçladığını kaydetti.

Yaklaşık yüz kişinin katıldığı yürüyüş, Barbaros kavşağında sona erdi.



