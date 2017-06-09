Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Beyin cerrahları Tekirdağ'da buluştu

- Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kotil: - "Ülkenin çok saygın hocaları burada. Daha az tekerlekli sandalyeye oturan omurilik felçlileri olsun diye bir araya geldik"

Beyin cerrahları Tekirdağ'da buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Nöroşirurji Derneği üyesi beyin cerrahları, Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu etkinliğinde, yaklaşık 120 beyin cerrahı profesör, mesleki deneyimlerini paylaştı, tıp alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin faklı şehirlerinden cerrahların bir araya geldiğini belirtti.

Kotil, beyin cerrahisinde omurilik, omurga ve sinir cerrahisiyle ilgili sorunları ve güncel ameliyatta karşılaşılan tecrübeleri konuşma ve görüşlerini paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Omurilik felci adına çeşitli görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bunun çözümü için bir arada olduklarını aktaran Kotil, şunları kaydetti :

"Buradaki genç arkadaşlarımız kendilerinin gördüğü bir omurilik hastasına buradan aldıkları güncel bilgileri uygulayacak ve bu güncel bilgilerden aldığı güçle daha çok hastaya faydalı olacaklar. Bu durumda omurilik felçlileri adına iyi bir şey çünkü onların sayısı azalacak. Bizim amacımız buydu. Ülkenin çok saygın hocaları burada, daha az tekerlekli sandalyeye oturan omurilik felçlileri olsun diye bir araya geldik."

NKÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Tunçkale ise programa yoğun bir katılımın olduğunu ve ilerleyen dönemlerde yapılacak bilimsel çalışmalarda katkısı olacağını ifade etti.

Tunçkale, programı gerçekleştirmek için yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bir çalışmadan geçtiklerini ve etkinliğe katkılarından dolayı başta NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Numan Karaaslan ve Yrd. Doç. Dr. Tezcan Çalışkan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program pazar gününe kadar devam edecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Beyin CerrahıNamık Kemal ÜniversitesiOmurilikTekirdağTürk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5