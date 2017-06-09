Beyin cerrahları Tekirdağ'da buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Nöroşirurji Derneği üyesi beyin cerrahları, Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu etkinliğinde, yaklaşık 120 beyin cerrahı profesör, mesleki deneyimlerini paylaştı, tıp alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin faklı şehirlerinden cerrahların bir araya geldiğini belirtti.

Kotil, beyin cerrahisinde omurilik, omurga ve sinir cerrahisiyle ilgili sorunları ve güncel ameliyatta karşılaşılan tecrübeleri konuşma ve görüşlerini paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Omurilik felci adına çeşitli görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bunun çözümü için bir arada olduklarını aktaran Kotil, şunları kaydetti :

"Buradaki genç arkadaşlarımız kendilerinin gördüğü bir omurilik hastasına buradan aldıkları güncel bilgileri uygulayacak ve bu güncel bilgilerden aldığı güçle daha çok hastaya faydalı olacaklar. Bu durumda omurilik felçlileri adına iyi bir şey çünkü onların sayısı azalacak. Bizim amacımız buydu. Ülkenin çok saygın hocaları burada, daha az tekerlekli sandalyeye oturan omurilik felçlileri olsun diye bir araya geldik."

NKÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Tunçkale ise programa yoğun bir katılımın olduğunu ve ilerleyen dönemlerde yapılacak bilimsel çalışmalarda katkısı olacağını ifade etti.

Tunçkale, programı gerçekleştirmek için yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bir çalışmadan geçtiklerini ve etkinliğe katkılarından dolayı başta NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Numan Karaaslan ve Yrd. Doç. Dr. Tezcan Çalışkan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program pazar gününe kadar devam edecek.