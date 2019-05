Beykoz Kızılayı'ndan sınırları aşan iyilik

150 yıldır hizmet veren Türk Kızılayı'nın Beykoz (Avrasya) Şubesi tarafından 2016 yılından itibaren savaş mağdurlarına yerinde destek olmak maksadı ile Ramazan ayında başlatılan “Sıcak İftar ve Sahur” yemeği ikramının bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi.



Beykoz Avrasya Şube Başkanı Saadettin Çay, yönetim kurulu üyeleri ve bağışçılardan oluşan grup, 26 Mayıs’ta Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İdlip’teki Kızılay Yetimhaneleri'ni ziyaret edip, yetimlerle birlikte iftar yemeği yediler.



6500 çocuk Kızılay'ın şefkat kanatları altında



Türk Kızılayı'nın İdlib'teki 15 yetimhanesinde 1-13 yaş aralığında savaşta ailelerini kaybeden 6500 çocuğun Kızılay'ın şefkat kanatları altında hayata tutunduğuna değinen Beykoz Şube Başkanı Saadettin Çay, yaptığı değerlendirmede, "Milletimizin merhamet eli Kızılay’ımızın, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve mağdurlara kol kanat geriyor. İnsanlık vicdanının diri tutulması için çalışıyor. Binlerce profesyonel çalışanı ve milyonlarca gönüllüsü ile bu Ramazan'da da mazlum coğrafyalarda Ramazan bereketini paylaşıyor. Kızılay Avrasya Şubesi olarak, 2016 yılından itibaren İdlip’teki insani dram yaşayan savaş mağdurları için ilk önce Ramazan ayında bir kampta sıcak yemek vererek başladık. Alicenap iş insanlarımıza konuyu anlattığımızda hepsinden büyük destek gördük, genel merkezimizin de destekleri ile bugün İdlip yetimhanelerinin tamamında sıcak iftar ve sahur yemeği verilmektedir" dedi.



On binlerce insani yardım malzemesi



2018 yılından itibaren Beykoz (Avrasya) Şubesi olarak sınır ötesindeki desteklerini arttırdıklarını belirten Çay, Ramazan ayındaki sıcak iftar yemeğinin dışında bölgeye on binlerce kıyafet, çocuk ve anne sağlık gereçleri ile yüzlerce ton ihtiyaç malzemesi de gönderdiklerini ifade etti ve konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Ayrıca, her sene Ramazan ayı içinde bağışçılarımızla birlikte İdlip’teki yetimhaneleri ziyaret edip, buradaki çocuklarla birlikte iftar yapıyoruz. Kızılay görevlisi kardeşlerimizin hayatları pahasına, milletimizin gönlünden kopanları nasıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, onların yaralarını nasıl sardıklarını bizzat görüyoruz ve Kızılay’ımızla gurur duyuyoruz"