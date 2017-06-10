Beykoz Müftülüğünün

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Allah yüreğimize dert versin. Bu dert Allah, ilim derdi, İslam ve Kur'an derdi olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı Cami Gençlik Kolları oluşumunu büyük ölçüde tamamlayan Beykoz Müftülüğü, gençleri ilk kez düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda bir araya getirdi.

Beykoz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Geç kalma, genç gel" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Yılmaz, ramazan ayının bütün güzellikleriyle geldiğini söyledi.

Gören ve hisseden yüreklerin insanı çözüm bulmak için harekete geçirdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah yüreğimize dert versin. Bu dert Allah, ilim derdi, İslam ve Kur'an derdi olsun. Sizler bu dertle dertlenen bahtiyarlarsınız. Ömür dediğimiz şey Allah'ın doğumla ölüm arasında bizim bu dünyaya iman için gönderdiği hayırlı zaman dilimidir. Ömür aslında imanla alakalıdır. Arapçada da aynı kökenlidir. Biz aslında ömrümüzü Allah'ın bize ayırdığı zaman dilimini iman etmek üzere bu dünyaya geliyoruz. Allah bize bir ömür veriyor. İmanla tamamladığımız zaman bu ömrü mamur bir ahiret hayatına adım atmış oluyoruz."

Beykoz Müftüsü Ali Efe ise gençliğin bir zaman dilimini tanımlamaktan öte bir ruh hali olduğunu vurguladı.

Gençler için sorumluluk göstermenin herkesin görevi olduğunu dile getiren Efe, "Onların kadrini bilmek geleceğimiz açısından bizim için değer olacaktır. Gençlerimize yatırım yapmak bizim görevimizdir." dedi.

Kur'an kursu öğrencilerinin şiirlerine yer verilen programda, Sultanahmet Camii Müezzini Musa Aşgın Tuna ve 2017 yılı Kur'an-ı güzel okuma dünya birincisi Habip Deveci Kur'an-ı Kerim okudu.



Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ve vatandaşların katıldığı etkinlikte daha sonra İl Müftüsü Yılmaz ve beraberindekiler gençlerle sahur yaptı.