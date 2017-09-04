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Beykoz'da 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı

- Riva'da denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, birinin ise bulunması için çalışmalar sürdürülüyor

Beykoz'da 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 arkadaştan 3'ü kurtarıldı, 1'i akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Riva'nın Galera Mevkisi'nde öğleden sonra denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi sonrası 3 kişi kurtarıldı, 17 yaşındaki Ahmet Aslanbay isimle gence ulaşılamadı.

Kurtarılanlara ilk müdahaleleri yapılırken sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla Aslanbay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Helikopter destekli arama çalışmalarına can kurtaran ekibi ile dalgıçlar da destek veriyor.

Çalışmalar yaklaşık bir saattir devam ediyor.

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BoğulmaRiva
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