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Beykoz'da, canlara yeni yuva ve mama ünitesi

- Sokakta yaşayan hayvanlar, sıcaklar bastırmadan yeni yuva, su ve mama ünitelerine kavuştu

Beykoz'da, canlara yeni yuva ve mama ünitesi
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İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesinin, sokakta yaşayan hayvanlara düzenli temiz su, mama ve barınma alanları sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmayla ilçedeki parklara, sokak ve meydanlara yeni yuvalar ve besleme üniteleri kuruluyor.

Çalışma kapsamında ilk etapta 50 kedi evi, 50 kedi köpek besleme ünitesi ve 200 kuş yuvası hazırlandı.

Belediyenin marangozhanesinde yapılan evler, besleme üniteleri ve kuş yuvaları pop müzik sanatçısı Yusuf Güney’in katıldığı etkinlikle Orhan Veli Kanık Parkı’na yerleştirildi.

- "Sokaklar sadece insanlara ait değil"

Etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Güney, "Sokakta yaşayan hayvanlar için sıcak yaz aylarında temiz su bulmak oldukça zor. Sokaklar sadece insanlara ait değil. Sokak yaşayan canların istediği sadece su, mama ve şefkat. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Emeği geçen belediyemize çok teşekkür ediyor ve örnek olmasın diliyorum." dedi.

Hazırlanan evler, mama ve su kapları ilçedeki tüm parklara belirli aralıklarla yerleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
BeykozYusuf Güney
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