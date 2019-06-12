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Beykoz'da Çevre Festivali

- Festivalde, ambalaj atık, elektronik atık, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoride başarılı olan okullara ödülleri verildi

Beykoz'da Çevre Festivali
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İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesinin düzenlediği Çevre Festivali'nde, Yeşil Okul Projesi kapsamında 5 kategoride başarılı olan okullar ödüllendirildi.

Küçüksu Çayırı'nda gerçekleştirilen festivalde çocuklar survivor parkuru, canlı langırt, çuval, halat çekme yarışmaları, air hokey, junior basketbol, halka atma oyunları ve atölye çalışmalarıyla doyasıya eğlendi.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile belediye başkan yardımcıları da festivalde ailelerin ve çocuklarının coşkusuna ortak oldu.

Yeşil Okul Projesi kapsamında ambalaj atık, elektronik atık, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoride başarılı olan okullara ödüllerini takdim eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin temiz dünyanın ve geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, projeye katılan okul ve öğrencileri kutladı.

Kaymakam Ahmet Katırcı ise Türkiye'ye örnek olan "Yeşil Okul, Sıfır Atık" projelerini uygulayan Beykoz Belediyesine, proje ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara çevreye önem vermelerini öğütledi.

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Çevre Festivali 13 Haziran Perşembe günü 10.00-15.00 saatleri arasında oyun ve atölye çalışmalarıyla, 14 Haziran Cuma günü saat 21.00'de İsmail Türüt konseriyle sona erecek.

Bu arada, belediyenin sıfır atık hedefi doğrultusunda yürüttüğü projeyle bu yıl 69 ilk ve ortaokulda 17 bin 900 öğrenciye uygulamalı atık yönetimi eğitimleri verildi.

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"Sıfır Atık Projesi"Beykoz Belediyesiçevre Festivali
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