Beykoz'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da patronunun oğlu tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Anadolu Hisarı'nda şoförlüğünü yaptığı kişinin oğlu B.T.Y. ile tartıştığı öne sürülen Nihat Bulca (50) kavganın büyümesi üzerine bıçakla yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Bulca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sonucu, B.T.Y. gözaltına alındı.
Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, Bulca'nın cenazesinin yarın Beykoz'da toprağa verileceği öğrenildi.