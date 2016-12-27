Beykoz'da öğrenciler teröre karşı yürüdü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da öğrenciler terörü protesto için yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen organizasyonuyla çok sayıda kişi Beykoz Meydanında toplandı. Öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak 15 Temmuz Şehitler Meydanına yürüdü.

Burada konuşan Eğitim Bir Sen Beykoz Şube Başkanı Mehmet Sarımurat, terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin milletin güçlü iradesi karşısında yok olacağının aşikar olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz müsterih olsun. İnsanlık düşmanı terörist yenilecek. Aziz Türk milleti ve devleti muzaffer olacaktır. Millete kastetmeye kalkışan teröristler ya yok olacak ya da adalete hesap verecektir. Biz Beykozlu eğitimciler olarak, acımızın ortak olduğunu ve bu derin acıyı paylaştığımızı, yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimize ve onun iradesine karşı yapılan FETÖ darbe girişiminde ortaya koyduğumuz milli şuuru sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de "15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmak isteyenlere hiç iyi gözle bakmayacağız. Çünkü her milletin tarihinde çok anlamlı günler vardır. Bizim tarihimizde çok şanlı fetih günleri vardır ama 15 Temmuz bir milletin var olma mücadelesindeki çok anlamlı bir gündür. Bizlere bu duyguyu yaşatan Beykozlulara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı söylendi.



