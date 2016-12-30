Beykoz'da şehitlerin adları okullarda yaşatılıyor

İSTANBUL (AA) - Beykoz’da 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini yaşatmak için oturdukları mahallelerdeki okullara şehitlerin adı verildi.

Beykozlu 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal’in adı oturduğu mahallede yer alan Çubuklu İlkokulu’na, Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adı da Beykoz Şahinkaya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’ne verildi.

Törende Ömer Halisdemir’in otobiyografisini okuyan 12. sınıf öğrencisi Görkem Yılmaz, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş kıyafetiyle sahne aldı.

Otobiyografiyi okurken duygusal anlar yaşatan Yılmaz, “Bir vatan kahramanının mektubunu okumak beni çok gururlandırdı. Hepimiz bu vatan için can vermeye hazırız.” diye konuştu.

