Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Beykoz'da şehitlerin adları okullarda yaşatılıyor

- Beykoz Şahinkaya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’nin adı Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi olarak değiştirildi

Beykoz'da şehitlerin adları okullarda yaşatılıyor

İSTANBUL (AA) - Beykoz’da 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini yaşatmak için oturdukları mahallelerdeki okullara şehitlerin adı verildi.

Beykozlu 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal’in adı oturduğu mahallede yer alan Çubuklu İlkokulu’na, Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adı da Beykoz Şahinkaya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’ne verildi.

Törende Ömer Halisdemir’in otobiyografisini okuyan 12. sınıf öğrencisi Görkem Yılmaz, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş kıyafetiyle sahne aldı.

Otobiyografiyi okurken duygusal anlar yaşatan Yılmaz, “Bir vatan kahramanının mektubunu okumak beni çok gururlandırdı. Hepimiz bu vatan için can vermeye hazırız.” diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Beykozİsmail KefalÖmer Halisdemir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.