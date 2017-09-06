Beykoz'da şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da evinde baygın halde bulunan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kavacık Mahallesi'ndeki evinde 27 yaşındaki S.E'yi hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde inceleme yapan polis ekiplerinin, S.E'nin uyuşturucu ilaç ve biyolojik madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

S.E'nin evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.