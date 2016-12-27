Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu

Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Atatürk Bulvarı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyreden Cemalettin Su'nun kullandığı 34 AB 7283 plakalı otomobil, kontrolden...

Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Atatürk Bulvarı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyreden Cemalettin Su'nun kullandığı 34 AB 7283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada sürücüyle beraberindeki Zeynep Su yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BeykozÇavuşbaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.