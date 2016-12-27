Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Atatürk Bulvarı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyreden Cemalettin Su'nun kullandığı 34 AB 7283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada sürücüyle beraberindeki Zeynep Su yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın, sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.