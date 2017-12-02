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Beykoz'da trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Riva yolu üzerinden Beykoz istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 MSS 86 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon...

Beykoz'da trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Riva yolu üzerinden Beykoz istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 MSS 86 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, sürücüsü belirlenemeyen 34 UN 6469 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki otomobilde bulunan Emrah Altun (29), Sedef Kavak (22), Şengül Kavak (52) ve Yaşar Kavak (53) hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobiller, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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