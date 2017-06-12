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Beykoz'da yangın

- Öğretmen lojmanında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı

Beykoz'da yangın

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki lisesinin bahçesinde bulunan öğretmen lojmanının çatısında izolasyon işlemi gerçekleştirildiği sırada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, hasara yol açtı.

Öte yandan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Adem Sefer olay yerine gelerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

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