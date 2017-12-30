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Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen araçlardan, 34 PC 5701 plakalı lüks otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikameti...

Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen araçlardan, 34 PC 5701 plakalı lüks otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık Köprülü Kavşağı civarında arızalanarak durdu. Ardında seyreden 34 KE 4449 plakalı otomobil, duran bu araca çarptı. Daha sonra ise 34 AGC 021 plakalı otomobil, 34 KE 4449 plakalı araca vurdu.

Kazada, 34 KE 4449 plakalı otomobilin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Zincirleme trafik kazasına karışan üç otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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