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Beykoz'daki cinayet

- Patronunun oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen Nihat Bulca, Beykoz'da toprağa verildi

Beykoz'daki cinayet

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, patronunun oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen Nihat Bulca, toprağa verildi.

Anadolu Hisarı'nda şoförlüğünü yaptığı kişinin oğlu B.T.Y. ile "Suriye gündemi" nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada bıçakla yaralandığı belirtilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bulca için, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Nihat Bulca'nın ailesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan katıldı.

Yıldırım, törende yaptığı açıklamada, aileye gereken desteği vereceklerini ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bu arada törene katılan Bulca'nın patronuna, aile tepki gösterdi.

Nihat Bulca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Anadolukavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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CinayetNihat BulcaSabri Yürür
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