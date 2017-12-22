İSTANBUL (AA) - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, "Beykoz'dan Kudüs'e Bin Selam" isimli programa gönderdiği mesajda, “İslam Ümmeti ve Filistin halkı için ayakta kalmamız lazım. Bize destek veren bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplamak suretiyle buna önderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı Beykoz Temsilciliği, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, “Beykoz’dan Kudüs’e Bin Selam” programı düzenledi.

Mehteran gösterisiyle başlayan gecede daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beykoz Temsilcisi Ekrem Tuncer, “Bu akşam bizim çocukluk ve gençlik sevdamıza sahip çıkmak için toplandık. Kudüs bizim çocukluk aşkımızdır. Kudüs demek Bağdat demek, Şam demek, Antep demek, İstanbul demek, payitaht demek, Osmanlı demektir.” dedi.



Kudüs’ün varlığına kast edildiğine işaret eden Tuncer, “İslam coğrafyasının bağrına düşmüş bir hançer var. Orada dimdik durmak için, intifadada olmak için bekleyen bir gençlik ile birlikte biz burada hazırız." diye konuştu.

Beykoz Müftüsü Ali Efe, şunları söyledi:

“Peygamberimizin miraca çıkış noktasının Mescid-i Aksa olması bir başka anlam ifade etmektedir. Mescid-i Aksa’nın tarih boyunca bizim dışımızda insanlar tarafından hedef olarak seçilmesi sıradan bir hadise değildir. Biz Hazreti Adem‘den Hazreti Peygambere kadar bütün peygamberlerimizin hatırasının bulunduğu o mekana, ecdadımızın bize emaneti olarak kıymet veririz.”



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Beykoz'dan Kudüs'e bin selam olsun" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs bizim varlık sebebimizdir. Kudüs’ten başlayan İslami hareket, bütün tarihimiz boyunca, dini hayatımızın vücut bulduğu, canımız, kanımız her şeyimiz Kudüs üzüntü içerisindedir. Rabb'imin zaferi, muzafferiyeti Kudüs’ün, bizim olması yakındır. Buna bütün inancımla inanıyorum. Güneş her gün bir kez daha Kudüs için yeryüzünü aydınlatıyor. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, Kudüs’ün esir düşeceğini aklımızdan geçirmedik. Çünkü Kudüs’ün sahibi var. Ecdadımız o beldeyi şanla şerefle bizlere emanet ettiler. Allah onlardan razı olsun. Kudüs Müslüman yiğitlerin, hanımların, çocukların yüreklerindedir. Yüz yıl önce aldıkları Kudüs’ün, yüz yıl sonra bizim olacağını bilsinler. Bu zalimlerin ne yaptığını bütün dünya gördü. Dünyanın en büyük zalimine dün akşam en büyük darbeyi indirdiler. Eğer bu kararı kabul ederseniz sizin ekmeğinizi keseriz, başınıza dünyayı dar ederiz tehditlerine aldırmadan devam ettiler. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) aldığı kararla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarına Allah şahittir. Kudüs bizim, kanımız aksın ama Mescid-i Aksa için aksın, Kudüs için aksın.”



Sultan 2. Abdülhamid’in torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da konuşmasında şunları dile getirdi:

“Kudüs’e karşı bir süredir yapılan hareketlerin farkındayız. Müslümanlara karşı nefret oluşturmak isteyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Kudüs’e sahip çıkarsak, kimse Müslümanların haklarını korumaz diye düşündüler. Kudüs hasrettir, insanlığın nurudur, Müslümanların namusudur. Burada gereken hürmeti göstermek her Müslümanın borcudur ve ümmetin davasıdır.”



Programın sonunda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Beykoz’da düzenlenen program için gönderdiği mesaj okundu.



Kudüs’ün her zaman Müslüman Filistin Devleti’nin olduğunu ve hiçbir zaman başkalarının olamayacağına dikkati çeken Haniyye, mesajında şunları ifade etti:

“İslam Ümmeti ve Filistin halkı için ayakta kalmamız lazım. Bize destek veren bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplamak suretiyle buna önderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlıyorum. Bizler Filistin halkı olarak, bedeli ne olursa olsun, bunun başarıya ulaşmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.”



Beykoz R. Şahin Köktürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen geceye Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, Anadolu Ajansı (AA) İslam ve Türk Dünyası Haber Müdürü Yavuz Selim Kurt, Sultan 2. Abdülhamid’in torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beykoz İlçe Temsilcisi Ekrem Tuncer, Ensar Vakfı Beykoz Şube Başkanı Deniz Soytemiz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

