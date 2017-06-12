Beykoz'un 'Mozart'ı otizmli Yunus'un konservatuvar hayali

ANKARA (AA) - İstanbul'un Beykoz semtinde tek katlı bir gecekondudan, usta parmakları aratmayan melodilerde piyano sesleri yükseliyor. Dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip otizmli Yunus Yazar (19), hastalığı ve yoksulluk içerisinde geçen yıllarına inat, bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosuyla, konservatuvar kapılarının kendisi için de açılacağı günü bekliyor.

Beykoz'da tek katlı bir gecekonduda geçim savaşı veren Yazar ailesinin ikiz çocuklarından biri olan ve 3 yaşına kadar tek kelime konuşmayan Yunus, ilk kez annesinin örgü iplerinden ve gazete kağıtlarını yırtarak oluşturduğu harfler aracılığıyla çevresiyle iletişim kurmaya başladı. Yunus, 4 yaşına geldiğinde ise yaşıtlarının aksine okuma-yazmayı çoktan öğrenmişti.

Uzun hastane süreçlerinin ardından 7 yaşına geldiğinde otizm spektrum bozukluklarından biri olan "Asperger Sendromu" teşhisi konulan Yunus, öğrenim hayatı boyunca kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gördü ve bir dönem de antidepresan ilaçlarına mahkum kaldı.

Mozart'la aynı müzik yeteneğine sahip

Yunus'un hayatı, ortaokuldaki müzik öğretmeninin onu keşfetmesiyle bambaşka bir yön aldı. Öğretmeni çevresindeki birçok kişinin "zihinsel engelli" gözüyle bakarak dışladığı Yunus'un, dünyada Mozart, Beethoven, Chopen gibi sanatçılarda görülen, herhangi bir sesi referansa gerek olmadan doğrudan notaya dökebilme olarak adlandırılan üstün müzik yeteneği "absolut kulağa" sahip olduğunu saptadı.

Öğretmeninin desteğiyle güzel sanatlar lisesine tam burslu olarak girmeyi başaran ve geçtiğimiz yıl mezun olan Yunus, üniversite sınavındaki "100 puan" barajını geçemediği için konservatuvarların yetenek sınavlarına giremedi.

Kendisine bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosuyla yaşama tutunan ve konservatuvara gideceği günlerin hayalini kuran Yunus, bir yandan da ayağında kısmi felç olan ve kanser hastalığıyla mücadele eden annesine destek olmaya çalışıyor.

"Günde 7-8 saat piyano çalıyorum"

Yunus Yazar ve ailesi, Beykoz'daki evlerinde AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşı olmayan ve gününün büyük bölümünü evde geçiren Yunus, "Günde 7-8 saat piyano çalıyorum. Geçen yıl güzel sanatlar lisesinden mezun oldum. Üniversiteye gitmek istiyorum. Konservatuvar okumayı tercih ederim. Benim hayalim, müzisyen, piyanist olmak. Üniversite sınavına iki defa girdim, biri geçen sene biri bu sene. Düşük puan aldım. Baraj uygulaması kalkmalı, yetenek sınavıyla girmeyi tercih ederim." dedi.

Her gün sabaha karşı dörtte uyanarak annesinin ilaçlarını verdiğini ve annesine ev işlerinde yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Yunus, piyanoya olan sevgisini, "Benim için yemek yemek, su içmek gibi." sözleri ile dile getirdi.

Yunus, ortaokuldayken arkadaşları tarafından dışlandığını ama lisede tüm arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını belirterek, "Ortaokuldaki müzik öğretmenim beni keşfetti ve koroya aldı. Benim 'absolut kulağa' sahip olduğumu söyledi ve beni güzel sanatlar lisesine hazırladı. Ben ve benim durumumda olan yetenekli gençlerin üniversiteye girebilmesini, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) barajın kalkmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"Barajı kaldırın"

Devlet memuru olan baba Seyfettin Yazar (47) da müzik öğretmeninin ortaokulda Yunus'a "absolut kulak" teşhisi koymasıyla oğlunun hayatında yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

Seyfettin Yazar, Yunus'un üniversiteye girebilmesi için çabaladıklarını belirterek, "Yunus, üniversiteye girmeye çalışıyor ama rahatsızlığından dolayı olmuyor. Matematiksel yönü zayıf. O yüzden YGS barajını aşamıyor. Yetenek sınavına da giremiyor dolayısıyla. Böyle bir engelimiz var. Bununla ilgili talebimiz, bu tip çocuklar için YGS'de barajın kaldırılması. Direkt yetenek sınavlarıyla alınmaları konusunda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Yunus'un doğadaki bütün sesleri notasal olarak algılayabildiğini aktaran Yazar, "Yunus, bir cama, tabağa vurduğunuzda orada çıkan sesin notasını direkt söyleyebiliyor. Böyle bir kulak. Bu, tanınmış klasik müzik adamlarında da olan bir kulak. Mozart, Bach gibi sanatçılar da absolut kulağa sahip insanlar. Fakat bu yeteneğe sahip olmak yetmiyor. Değerlendirmek, peşinde durmak lazım. Biz de durabildiğimiz kadar durmaya çalışıyoruz."