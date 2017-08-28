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Beylik tabancası ateş alan Nevşehir Vali Yardımcısı yaralandı

- Vali yardımcısı Abak, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı

Beylik tabancası ateş alan Nevşehir Vali Yardımcısı yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, temizlediği beylik tabancasının ateş alması sonucu dizinden yaralanan Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abak, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde beylik tabancasını temizlerken, silahın ateş alması sonucu dizinden yaralandı.

Abak, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Abak'ın bu ay Alaşehir Kaymakamlığından Nevşehir Vali Yardımcılığına atandığı belirtildi.

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AlaşehirKaymakamSilah
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