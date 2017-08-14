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Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma

- Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin polis merkezinde görevli polis memurlarına darp ve hakaret iddialarına ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlattı

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin, Gürpınar Polis Merkezinde polis memurlarına hakaret ve darp iddialarına ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin Gürpınar Polis Merkezine giderek, buradaki görevli polislere saldırdıkları ve hakaret ettiklerine dair iddiaların Akşam gazetesinin dünkü sayısında yer alması üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediye başkanı da dahil olayın taraflarının ifadeye çağrılabileceği belirtildi.

Söz konusu gazete haberine göre, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Gürpınar Sosyal Tesisleri işletmecisini çıkarmak istemesi ve bunun üzerine belediye çalışanı ile işletmeciler arasında çıkan tartışma üzerine polis merkezine giden taraflar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış ve bunu öğrenen İmamoğlu'nun, özel kalem müdürü, zabıta ve korumaları ile Gürpınar Polis Merkezine giderek, polisleri tartaklayarak hakaret ettikleri iddia edilmişti.

Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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