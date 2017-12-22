Beylikdüzü Migros AVM, Can Bonomo'yu konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Yıl boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle 20. yaşını kutlayan Beylikdüzü Migros AVM, 24 Aralık'ta Can Bonomo'yu ağırlayacak.

Beylikdüzü Migros AVM'den yapılan açıklamaya göre, AVM, 20. yıl etkinliklerinin sonuncusunda özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Can Bonomo, 24 Aralık pazar günü Beylikdüzü Migros AVM'de sevenleriyle bir araya gelecek. AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında saat 15.00 itibarıyla başlayacak etkinlikte Can Bonomo, şiir kitabını imzalayarak sevenleriyle fotoğraf çektirecek ve mini bir konser verecek.

Verilen bilgiye göre, 40 bin metrekarelik kiralanabilir alanda yer alan 125 mağaza ile 1997 yılından bu yana misafirlerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve keyifli vakit geçirmelerini hedefleyen Beylikdüzü Migros AVM, 2017 yılı boyunca gerçekleştirdiği 20. yılına özel etkinliklerle dikkati çekti.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine imza atan Beylikdüzü Migros AVM, düzenlediği yarışma, konser, sergi ve gösteri gibi etkinliklerle dikkati çekti.