Beylikdüzü'ndeki trafik kazası davası

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde aynı yöne giden araçların çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan 2 aracın sürücüsünün yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Eğmen ile tutuksuz müşteki sanık Hüseyin Salid Salman ve tarafların avukatları katıldı.



Tutuklu sanık Eğmen savunmasında, olay tarihinden bir gün önce evden çıkmayacağını düşünerek içki içtiğini anlatarak, ''Annemin rahatsızlığı nedeniyle acilen evden çıkmam gerektiğinden yolumda seyrederken, şağ şeritten sol şeride geçmek istediğim esnada, önümdeki aracın da sol şeritten sinyal vermeden sağ şeride geçmesiyle önleyemeyeceğim bir kaza meydana geldi. Olaydan dolayı ben de yaralandım." diye konuştu.

Kaza nedeniyle büyük üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğunu belirten Eğmen, "Şu an itibarıyla diyecek bir şey bulamıyorum ama alkolü geceden almıştım. O güne dair araç kullanacağımı düşünmemiştim. Acilen gitmem gerektiği için bunlar başıma geldi. Yaralanmam dolayısıyla diğer araç sürücüsünden şikayetçi değilim.'' dedi.



Sanık Eğmen, ayrıca tahliyesini talep etti.

Müşteki sanık Halit Salman da savunmasında, amcasıyla birlikte sabah erken saatlerde seyir halinde olduğunu, şerit değiştirmediğini, ondan sonrasını hatırlamadığını anlattı.

Kazada kendisine kusur izafe edilmesi gereken bir durum olmadığını savunan Salman, suçlamaları kabul etmediğini ve amcasının ölümüne, kendisinin yaralanmasına sebebiyet veren sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verip sanık Arzu Eğmen'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Tutukluluk halinin devam ettiğini duyan sanık Arzu Eğmen, mahkeme başkanı Mithat Çelikel'e bağırarak, ''Ben annemden ayrı kaldım. Sen de evladından ayrı kal'' dedi.

Bunun üzerine, mahkeme heyetince tutanak tutularak, Eğmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 20 Mart 2016'da şüpheli Arzu Eğmen'in alkollü şekilde kullandığı aracın seyir halindeyken, diğer şüpheli müşteki Hüseyin Halid Salman'ın kullandığı araca şerit değiştirmek isterken arkadan çarptığı, Salman'ın aracında yolcu olan Adnan Salman'ın da ölümüne neden olduğu belirtildi.

Müşteki şüpheli Salman'ın sinyal vermeden sol şeride geçtiği için tali kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, şüpheli Arzu Eğmen'ın ise yapılan kontrolde kanında 150 promil alkol bulunduğu ve hakkında "bilinçli taksir" hükümlerinin uygulanması gerektiği bildirildi.

İddianamede, şüpheliler Arzu Eğmen hakkında ''bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma'' suçundan 4 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, müşteki şüpheli Hüseyin Halid Salman hakkında ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma'' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.